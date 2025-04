Pelo Avesso: uma viagem ao interior estreando no ParaibaOnline

Um bate-papo informal, que deixa de lado o factual em busca de facetas desconhecidas ou inusitadas.

Eis, na essência, o que se pode esperar da série ´Pelo Avesso´, cuja temporada inicial está sendo lançada neste dia 4 de abril, não por acaso data de celebração dos 22 anos do ParaibaOnline.

Apresentada pelo jornalista Arimatéa Souza, ´Pelo Avesso´ encarna o que a expressão literalmente sugere: um lado introspectivo e – muitas vezes – adormecido dos convidados, sem a busca pelo sensacionalismo e nem a presunção de almejar grandes revelações.

É a vida corriqueira dos convidados, com vertentes multifacetadas, que não se esgotam por força do limitado tempo, mas que cativam quem assistir a seguir até o minuto final.

No programa de estreia, o médico e professor Antonio Henriques, bastante conhecido na Paraíba, especialmente em Campina Grande, por força da competência reconhecida e em face do tempo que dedica à sua categoria no Conselho Regional de Medicina (CRM).

“Como um médico escolhe o seu médico?” – questiona a certa altura da conversa Arimatéa Souza.

Na verdade, esse episódio de ´Pelo Avesso´ foi uma prazerosa conversa entre dois conhecidos e nativos do bairro da Liberdade, em Campina, o que tornou inevitáveis algumas reminiscências de natureza telúrica.

Enfim, bem-vindo a um novo produto do ParaibaOnline – o site onde a notícia faz diferença!

Assista ao primeiro episódio: