A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na manhã desta sexta-feira (4), uma sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense ao empresário Daniel Barros Cabral. A solenidade e a honraria foram propostas pelo vereador Mikika Leitão (Republicanos). Os vereadores Marcos Henriques (PT), Mô Lima (PP) e Toinho Pé de Aço (Republicanos), além de familiares, amigos e colaboradores do homenageado, prestigiaram o evento.

“É um prazer e uma honra entregar esse Título de Cidadão Pessoense a Daniel Barros Cabral, que veio gerenciar um restaurante nesta cidade e decidiu criar seu próprio estabelecimento. Através da vontade de vencer os desafios, pode bater no peito e dizer que já conta com três estabelecimentos comerciais, que geram mais de 200 empregos diretos e indiretos. Esse é o Daniel, que veio de Recife para cá e se estabeleceu. Tem uma dedicação intensa aos seus comércios no estado da Paraíba, região que ama e escolheu para viver. Seu jeito de ser especial e do bem, o tornou um amigo da família. Venceu, com amor, e é elogiado em todos os cantos e recantos. Com esse justo reconhecimento, você é um pessoense de fato e de direito”, justificou Mikika Leitão.

O vereador Marcos Henriques destacou que quem ganha com homenagem é a cidade de João Pessoa, ao reconhecer um empreendedor ousado e que gera centenas de empregos diretos e indiretos na cidade.

“Precisamos usar esta Casa para reconhecer pessoas que investem em nossa cidade, com a criação de centenas de empregos, dando oportunidade a outros cidadãos e contribuindo, assim, com o desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou.

Mô Lima destacou que o homenageado é amigo de toda sua família e que reconhece a luta dele para proporcionar emprego e renda na capital paraibana.

“Essa homenagem só vem certificar o que você, honrosamente, já se tornou: um cidadão pessoense. Desde quando veio investir nesta cidade, que lhe acolheu bem, e na qual você continua investindo e fazendo amigos”, disse.

O parlamentar Toinho Pé de Aço também ressaltou que é um dos clientes assíduos dos restaurantes do homenageado e enfatizou sua franca disponibilidade de gerar emprego e renda a centenas de cidadãos pessoenses.

O homenageado agradeceu aos vereadores pela honraria recebida e à sua esposa pela pareceria de vida.

“Vamos continuar trabalhando ainda mais por João Pessoa, progredindo e gerando muito mais emprego e renda para vários cidadãos pessoenses”, discursou.

O homenageado

Daniel Barros Cabral nasceu em 01 de janeiro de 1978, na cidade de Recife (PE). Aos 16 anos já trabalhava em bares como auxiliar de garçom. Ganhou experiência e passou por todas as funções de um bar. Em 2008, na virada de sua carreira, recebeu convite para gerenciar uma rede de restaurantes na capital paraibana. Após um ano e três meses, decidiu investir em seu próprio negócio e hoje já conta com três estabelecimentos de restaurantes, que geram mais de 200 vagas de empregos na cidade.