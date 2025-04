Presidente da OAB explica suspensão de prazos processuais no TJPB

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino, publicou vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (02), acerca do anúncio da suspensão de prazos processuais, por parte do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), entre os dias 04 e 07 de abril, dos feitos que tramitam no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

De acordo com Harrison Targino, a suspensão acontecerá em ambos os graus de jurisdição, em razão da atualização do sistema PJe, que migrará para a versão 2.8.0.0.

O procedimento de atualização do Processo Judicial Eletrônico (PJe) terá início às 13h do dia 4 de abril de 2025, momento a partir do qual o sistema será declarado indisponível para acesso, estimando-se a completa liberação do sistema às 18h do dia 6 de abril de 2025.

“Durante o período de indisponibilidade do sistema PJe, o plantão será realizado de forma física na sede dos Núcleos de Plantão judiciário (NuPlans) para o primeiro grau e nas sedes de Comarcas ou do Tribunal de Justiça, de modo a garantir o acesso do advogado e permitir, por outro lado, que a atualização ocorra sem intercorrências”, explicou Harrison Targino.

O presidente da OAB-PB acrescentou que os prazos voltarão a fluir na próxima terça-feira (08) e a expectativa é que, com a atualização, ocorra a melhora dos serviços. “Estamos torcendo para que tudo dê certo, mas estaremos vigilantes quanto a qualquer intercorrência que atrapalhe a atuação da advocacia paraibana”, observou Harrison Targino.

As partes que necessitarem, com caráter de urgência, consultar documentos processuais poderão acessar a Plataforma Única do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), utilizando as mesmas credenciais de acesso do PJe, por meio do endereço: https: //www.jus.br.

As centrais de polícia e delegacias deverão enviar os processos através do Malote Digital do respectivo Nuplan.