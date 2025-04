Prefeitura de João Pessoa entrega ruas pavimentadas em 23 bairros

A Prefeitura de João Pessoa deu mais um passo no objetivo de pavimentar 100% das ruas da Capital. Nesta quinta-feira (3), foi realizada mais uma edição do Seinfra Day, com a entrega de mais 80 ruas em 23 bairros da cidade. Com as vias de hoje, já são 863 ruas concluídas pelo Programa ‘Minha Rua Calçada’. O prefeito Cícero Lucena também entregou mais três avenidas com recapeamento asfáltico.

As 80 ruas entregues nesta quinta-feira seguem o padrão da gestão de Cícero Lucena, todas com calçamento em paralelepípedos, drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade para deficientes e sinalização. Nestas vias, ao todo, foram mais de 13,7 quilômetros de pavimentação, com um investimento de quase R$ 20 milhões.

“Hoje é mais um dia de muita alegria porque primeiro mostra a continuidade daquilo que a gente dizia na campanha, que seria importante a reeleição porque as obras não seriam interrompidas. Elas continuaram e novos projetos estão surgindo. Segundo, é você ouvir a população sendo grata por essa ação, por esse compromisso e a certeza que outras ruas também já estão sendo beneficiadas pelas ordens de serviço e as que outras que faltam já estão com seus projetos em fase bastante avançada. Então, você trazer benefícios para a população, quer seja na mobilidade, na educação, na saúde, na geração de emprego, na qualidade de vida da nossa cidade, é algo muito gratificante. É isso que eu peço a Deus todo dia para que ele me dê saúde e continue alimentando em mim a felicidade de ver a felicidade das pessoas”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra falou da alegria de presenciar mais um dia histórico na gestão. “Nós estamos entrando para a história. Nunca se entregou tantas ruas na cidade de João Pessoa. As pessoas estavam desacreditadas em calçamento de ruas, reformas de USF’s e escolas, mas o prefeito Cícero chegou para retomar a crença delas na administração pública. Isso mostra o compromisso dessa gestão em cuidar das pessoas”, disse Leo Bezerra.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, já são mais de 1.500 ruas com ordens de serviço assinadas, com 863 concluídas. Segundo ele, a meta é concluir a gestão do prefeito Cícero Lucena com todas as vias da cidade pavimentadas.

“O Seinfra Day já está no nosso calendário mensal, com a entrega das obras concluídas no mês. Hoje entregamos o calçamento de 80 ruas e outras três com pavimentação asfáltica. Nossa meta é deixar João Pessoa 100% pavimentada”, destacou o gestor.

José Carlos, que reside na Rua Aluízia Leonardo dos Santos, no bairro Costa do Sol, não escondeu a alegria ao ver sua rua calçada, atendendo uma demanda antiga da população. Segundo ele, agora, os moradores do bairro terão dignidade.

“Isso aqui é o maior patrimônio que nós podemos ter. A maior dignidade do ser humano é ter a sua rua com acesso de qualidade. Nós sonhamos com esse calçamento durante muitos anos e agora podemos comemorar. Muito obrigado, prefeito Cícero Lucena”, afirmou.

Reginaldo Sales do Santos, que mora no Ernani Sátiro há 51 anos, também celebrou a chegada do calçamento de sua cidade em sua rua. “Vários prefeitos passaram aqui na Rua Antônio Pereira Filho prometendo o calçamento e só o prefeito Cícero Lucena cumpriu. Hoje é um dia de muita alegria para nós que vivíamos na lama e agora temos essa rua linda”, comemorou.

Cidade verde – Durante o evento, que percorreu vários bairros da Capital, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra plantaram árvores nas ruas pavimentadas, reforçando a vocação de João Pessoa como uma das cidades mais verdes do País.