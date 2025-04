Prefeitura de Campina Grande atua para abrigar pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Campina Grande realizou, na manhã desta quinta-feira, 03, uma operação para desocupar um espaço privado e abrigar pessoas em situação de rua. A ação aconteceu na lateral do Serviço Social do Comércio (Sesc) do Centro da cidade, após solicitação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), tendo como uma das partes responsáveis a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

No total, sete de 13 pessoas que ocupavam o local já foram abrigadas em algumas instituições sociais, como a Casa de Acolhimento Irmã Zuleide Porto, da Prefeitura; e organizações para dependentes químicos, como a Fazenda do Sol, O Resgate e Pedacinho do Céu.

As demais pessoas estão em monitoramento pela Semas, a fim de dar suporte ao que for necessário, uma vez que não houve aceitação de acolhimento, por parte delas.

Um dos moradores da Rua Manoel Elias, local da ação, não quis se identificar, mas parabenizou a força tarefa.

“A gente presenciou muitas situações de tráfico, uso de entorpecentes, esfaqueamento por causa de drogas e para a gente que tem criança em casa é um alívio saber que essas pessoas serão relocadas. A Prefeitura com certeza vai deixá-las em locais melhores do que na rua, onde elas devem ser cuidadas”, disse o morador.

A ação ainda contou com o apoio da Polícia Militar, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Guarda Civil Municipal e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). Conforme o secretário da Sesuma, Dorgival Vilar, a ação desta quinta culmina como resultado de um trabalho conjunto que já era feito pela Prefeitura, no cotidiano, de acompanhamento do serviço público às pessoas em situação de rua.

“Essa operação é um trabalho intersetorial, que é uma continuidade de um trabalho que já fizemos ao longo da Avenida Ministro José Américo de Almeida, na Zona Leste, por exemplo. E, assim, devolvemos à população de Campina Grande um espaço para que as pessoas possam trafegar sem medo, mas acima de tudo, através da Semas, estamos devolvendo a dignidade a essas pessoas resgatadas de uma situação de marginalização”, disse o secretário.

De acordo com o secretário da Semas, Fábio Thoma, essa é mais uma ação finalizada com êxito. “Nós não vamos deixar as portas fechadas para o pessoal que não quis acolhimento. Estamos com equipes do Centro Pop, Ruanda e outras, monitorando locais onde essas pessoas possam ficar e insistir que o melhor para elas é viverem com mais dignidade. Enquanto gestão, procuramos fazer o melhor pelas pessoas em situação de rua”, concluiu o secretário.