Fora dos Autos: Juiz explica o uso do termo ‘vara’ no âmbito jurídico

No quadro Fora dos Autos, do Jornal da Manhã, na Rádio Caturité, o juiz Edivan Rodrigues abordou a origem e o significado do termo “vara” no âmbito jurídico. Ele destacou que, apesar de causar certa estranheza ou dificuldade de compreensão para algumas pessoas, a expressão é amplamente utilizada para designar a unidade judiciária onde um juiz ou juíza exerce sua jurisdição. É nesse espaço que ocorrem os julgamentos e a aplicação da lei.

O uso do termo “vara” tem raízes na Roma Antiga. Naquele período, os magistrados romanos carregavam uma vara como símbolo de sua autoridade e poder de decisão. Esse objeto, muitas vezes feito de madeira, chamados de feixes, representava a função judicante e a capacidade de manter a ordem.

O juiz explicou também que uma comarca pode ter várias varas, cada uma responsável por uma área específica do direito, como vara cível, vara criminal e vara da família.

