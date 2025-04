Deputado destina emendas ao Instituto São Vicente de Paulo

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) visitou, nesta quinta-feira (3), o Instituto São Vicente de Paulo, em Campina Grande. Há 89 anos, a instituição filantrópica presta assistência a idosos e pessoas de baixa renda.

Durante a visita, o parlamentar conheceu de perto as atividades realizadas no local, reafirmou seu compromisso com a entidade e ressaltou a importância de fortalecer o apoio público e privado para a manutenção dos serviços.

“O trabalho que as irmãs realizam aqui é um exemplo de dedicação e amor ao próximo. São quase nove décadas de compromisso com os mais necessitados, e iniciativas como essa precisam ser valorizadas e fortalecidas”, destacou o deputado.

Este ano, Tovar destinou uma emenda de R$ 50 mil para contribuir com o funcionamento do Instituto, totalizando R$ 160 mil em emendas já encaminhadas para a instituição ao longo dos anos. Os recursos auxiliam na manutenção das atividades e no atendimento aos idosos e crianças assistidos pelo local.

*Sobre o Instituto* – Fundado em 1936 por Dom Moisés Sizenando Coelho, então Arcebispo da Paraíba, o Instituto São Vicente de Paulo está localizado na Rua Paulo de Frontin, às margens do Açude Velho. A instituição foi administrada por muitos anos pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e tem uma longa trajetória de assistência social, oferecendo acolhimento a idosos e promovendo a educação de crianças de baixa renda.

Mantida graças à ajuda da população, que se solidariza e realiza doações periódicas, a instituição conta com o apoio da comunidade para seguir com suas atividades.

Além das contribuições financeiras, o Instituto também recebe doações de alimentos, roupas e materiais de higiene.