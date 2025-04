Centro de Zoonoses lança campanha contra crueldade com animais

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campina Grande deu início à campanha Abril Laranja – Mês de Prevenção contra a Crueldade Animal, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate aos maus-tratos e da adoção responsável.

A iniciativa contará com uma série de ações educativas e mobilizações voltadas para a proteção e o bem-estar dos animais.

Segundo a coordenadora do CCZ, Aretusa Nascimento, a campanha reforça a necessidade de um olhar mais humano e empático para os animais que sofrem com negligência e violência.

“Abril é um mês de alerta e mobilização. Precisamos educar as pessoas sobre os direitos dos animais e incentivar práticas que garantam sua segurança e qualidade de vida. A crueldade contra os animais deve ser combatida com informação, fiscalização e, acima de tudo, conscientização”, destacou.

Entre as ações da campanha, o CCZ promoverá palestras em escolas e comunidades, abordando temas como adoção responsável, bem-estar animal e a importância de denunciar maus-tratos.

Além disso, serão realizadas feiras de adoção com cães e gatos resgatados, buscando proporcionar um novo lar para os animais que foram vítimas de abandono.

O médico veterinário Ramon Okumura, responsável técnico do CCZ, reforça que o combate à crueldade animal também passa pela saúde e pelo controle populacional.

“A castração é uma das principais ferramentas para evitar o abandono e a superpopulação de animais em situação de rua. Nossa equipe tem trabalhado intensamente para garantir que mais animais sejam castrados e protegidos, reduzindo assim os índices de maus-tratos”, explicou.

A campanha Abril Laranja faz parte do compromisso do CCZ em defender e promover políticas públicas de proteção animal. A população pode contribuir denunciando casos de maus-tratos aos órgãos responsáveis e adotando práticas responsáveis no cuidado com seus pets.

Para mais informações sobre as ações da campanha e os eventos programados, acompanhe as redes sociais do CCZ de Campina Grande.