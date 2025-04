A segunda edição do AutoPB, promovida pelo Sincopeças Paraíba com o apoio do Sesc, Senac e Fecomércio, acontecerá no dia 4 de abril, em João Pessoa, na Estação Ciência. O evento, que reúne empresários, distribuidores, mecânicos e profissionais do setor de autopeças, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento do segmento, atualizar sobre as novas tendências do mercado e fortalecer as oportunidades de negócio.

Segundo a presidente do Sincopeças Paraíba, Joseane Muniz, o setor automotivo está em constante ascensão, especialmente com o crescimento dos veículos elétricos e híbridos.

Além da exposição de peças e equipamentos, o AutoPB traz um conjunto de palestras e capacitações que envolvem não apenas o conhecimento técnico, mas também temas fundamentais para a gestão eficiente dos negócios.

“Não é só apresentar especificamente as nossas peças, mas eu preciso ter uma boa gestão na minha empresa, para que eu possa oferecer o melhor para o meu cliente, com bom conhecimento de peças para o meu cliente. Então, é toda uma união”, explicou a presidente.

O evento conta com o apoio do Sistema Fecomércio, Sesc Senac e Sebrae. Entre os destaques da programação, Joseane mencionou a palestra master de Cláudio Araújo, especialista em gestão operacional de empresas e oficinas, que acontecerá nos dias 3 e 4 de abril no Teatro Sesc, em João Pessoa.

“É tudo gratuito, a gente colocou um link no nosso site para que você, que é mecânico, empreendedor, empresário, possa participar”, reforçou.

Outro ponto importante da iniciativa é a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que levará ao evento ações educativas voltadas para a segurança no trânsito.

“Estamos com uma galera bem pesada. A Polícia Rodoviária está conosco, com essa parte educacional”, pontuou Joseane.

O AutoPB promete ser um marco para o setor, proporcionando conhecimento, atualização e conexões estratégicas para fortalecer ainda mais o mercado de autopeças na Paraíba.

Ouça a entrevista completa.