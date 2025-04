Saiba onde encontrar remédios mais baratos em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 2, a pesquisa de preços de medicamentos referente ao mês de abril deste ano. De acordo com o levantamento, dentre os estabelecimentos comerciais visitados, uma rede de farmácia localizada no bairro da Liberdade se destacou por reunir a maior quantidade de produtos com os menores preços na cidade.

Nessa pesquisa do Procon-CG, cujos dados foram coletados nessa terça-feira, dia 1º, dos 36 medicamentos mais usados pelos consumidores campinenses e que compõem o estudo (18 de marca e 18 genéricos), pelo menos 12 itens (a exemplo de metformina e paracetamol) apresentaram os menores preços na Farmácia Redepharma localizada na rua Pedro Leal, Nº 420º, na Liberdade.

Além disso, o estudo apontou que a diferença de preços dos medicamentos na Rainha da Borborema chega ao percentual de 290,33% nos itens genéricos e de 239,10%, entre os de marca/referência, dependendo do estabelecimento comercial escolhido pelo consumidor para efetivar a compra. “Por isso, é sempre importante pesquisar antes de adquirir qualquer produto”, lembrou o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana.

De acordo com a pesquisa, as maiores variações de preços entre os medicamentos genéricos foram identificadas em dois produtos. No paracetamol de 750 mg, com 20 comprimidos, que pode ser comprado ao menor preço de R$ 3,00 até o maior preço de R$ 11,71, o que representa uma variação de 290,33%; e na Nimesulida de 100 mg, com 12 comprimidos, que pode ser encontrada tanto ao menor preço de R$ 4,00 quanto ao maior valor R$ 12,44, numa variação de 211,00%, dependendo do local da compra.

Já as maiores variações de preços entre os medicamentos de marca foram identificadas no Atenolol de 25 mg, com 30 comprimidos, cujo menor preço é de R$ 3,99 e o maior de R$ 13,53, o que corresponde a uma diferença de 239,10%; e a Metformina de 500 mg, com 30 comprimidos, que pode ser adquirido pelo menor preço de R$ 9,80 até o maior de R$ 27,98, ou seja, uma variação de 185,51%, que foi a segunda maior diferença registrada neste mês.

Genéricos X Marca

Comparando-se os preços médios dos medicamentos genéricos com os de marca de mesma apresentação, a pesquisa do Procon Municipal aponta que comprar os genéricos ainda representa uma boa economia, porque, em média, os medicamentos genéricos estão 62,09% mais baratos do que os de marca.

“Importante lembrar que essas variações dos preços nos medicamentos genéricos são altas por conta dos laboratórios que variam de uma farmácia para a outra”, destacou Waldeny Santana, reforçando a necessidade de pesquisar sempre antes de realizar a compra de medicamentos, inclusive a partir deste mês, devido ao reajuste de preços aplicado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) na última segunda-feira, dia 31 de março.

Para conferir a nova pesquisa do Procon de Campina Grande, referente ao mês de abril/2025, o consumidor deve acessar o site do órgão pelo link: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/