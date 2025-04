Podcast: Secovi-PB faz reflexões sobre as altas taxas de juros

No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, trouxe reflexões sobre o cenário econômico atual e as dificuldades enfrentadas pelo mercado imobiliário, especialmente devido às altas taxas de juros.

Feitosa destacou que o governo federal estuda ampliar o programa Minha Casa, Minha Vida com a criação de uma nova faixa 4, que atenderia famílias com renda entre R$ 8.000 e R$ 12.000, possibilitando o financiamento de imóveis entre R$ 350.000 e R$ 500.000. No entanto, ele alertou que, apesar dessa possível mudança, os juros elevados tornam os financiamentos desafiadores para a classe média.

O especialista ressaltou que a economia impacta diretamente o setor imobiliário e que medidas precisam ser tomadas com base em critérios técnicos, e não apenas eleitorais.

Ouça o podcast e saiba mais.