MPPB investiga acidente com ônibus escolar que deixou dois adolescentes mortos

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga o acidente com um ônibus escolar que tombou na PB-077, entre Pilões e Cuitegi, resultando na morte de dois adolescentes e deixando 31 feridos.

A promotora de Justiça Ivete Arruda instaurou uma Notícia de Fato para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilizações.

A Prefeitura de Pilões informou que o veículo foi substituído sem sua anuência e instaurou um processo administrativo.

O motorista, Alisson David Galdino do Nascimento, será investigado por homicídio culposo. O ônibus, que não passou por vistoria do Detran e não tinha cintos de segurança para os passageiros, pode ter apresentado falha nos freios. A Polícia Civil seguirá com novas perícias para esclarecer o caso.

*com informações da TV Cabo Branco