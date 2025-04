´Crescer´ passa a integrar o Calendário Nacional do Ministério do Turismo

Nesta quarta-feira, a Comissão de Turismo do Congresso Nacional aprovou, por meio de um requerimento da deputada Simone Marquetto (MDB/SP), a inclusão do Crescer – Encontro da Família Católica – no Calendário Nacional do Ministério do Turismo.

“Essa conquista reconhece o alcance do Crescer e seu impacto para Campina Grande e para todo o Brasil, através do ´Carnaval da Paz. A Comunidade de São Pio X expressa sua profunda gratidão à deputada Simone Marquetto (foto) por sua sensibilidade, apoio e dedicação à pauta nacional das famílias católicas”, ressaltou Gustavo Lucena, coordenador do Crescer.

*com informações ascom