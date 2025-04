BNB realiza R$ 5 milhões em negócios com produtores na Feabe

Patrocinador da II Feira do Agronegócio do Brejo Paraibano (Feabe), o Banco do Nordeste (BNB) participou dos quatro dias do evento, contabilizando quase R$ 5 milhões em negócios diretos com produtores visitantes. A feira ocorreu de 27 a 30 de março, na cidade de Bananeiras, e destacou a atividade da bovinocultura com a raça nelore.

A feira contou também com expositores de sementes para pastagem e forragem, apresentações de técnicos especializados em melhoramento genético e vendas de equipamentos de tecnologia de suporte à agropecuária. O presidente do Núcleo de Criadores de Nelore da Paraíba e idealizador da Feabe, Raphael Padilha, considerou a edição um sucesso, ao reunir os produtores dos animais, expositores e fornecedores.

A feira também abrigou estandes de produção de mel, queijo, cachaça e artesanato local. “Tivemos uma parceria importante com o Banco do Nordeste e daremos continuidade às ações de pró-genética com as instituições financeiras para oferecer aos produtores rurais a oportunidade de adquirir animais de genética comprovada”, destacou Raphael Padilha.

A raça nelore é considerada a de maior predominância no território nacional, correspondendo a 80% do rebanho brasileiro atual. A raça é considerada de boa adaptação, pois é possível encontrar bovinos em diversas partes do Brasil, desde a região do semiárido nordestino, até mesmo no cerrado e no sudeste brasileiro, por exemplo.

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, reforça a oferta de crédito para otimizar a produção no campo. Durante o evento, o estande do BNB intermediou aquisições de tratores, grades, colheitadeiras, plantadeiras, vagões, retroescavadeiras e demais maquinários agrícolas.

“O Brejo paraibano tem diversas vocações e Bananeiras congrega produtores da cidade e do entorno para ressaltar essas atividades rurais. Demonstramos aos visitantes da Feabe que o crédito é fundamental para investimentos em maquinários da agropecuária. Como resultados, temos contratação inicial de quase R$ 5 milhões, mas é importante frisar que esse valor representa um ponto de partida para tratarmos de novos projetos para o Brejo”, destacou o superintendente.

Programação abordou protagonismo das mulheres no agronegócio

A organização da Feabe inseriu um momento de destaque para as mulheres no agronegócio. No sábado, 29, foi realizado o Talk Show “Do Campo ao Mercado: Oportunidades e Desafios para as Mulheres no Agro”. O momento destacou a crescente participação feminina no empreendedorismo rural, os desafios e a importância da capacitação para administração de atividades do campo.

Pelo Banco do Nordeste, a gerente executiva da Paraíba, Emanuella Felinto, participou da programação, que levantou temas como sustentabilidade e a necessidade de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero no campo. “Foi uma oportunidade para compartilhar experiências, inspirar novas gerações e fortalecer a rede de apoio entre as mulheres do agronegócio, pois esse é um cenário que será cada vez mais comum na oferta de crédito e nos empreendimentos rurais”, enfatizou.