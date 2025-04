Direito do Consumidor: Glauce Jácome explica direitos em compras on-line

Na edição mais recente da coluna Direito do Consumidor, da rádio Caturité FM, a advogada Glauce Jácome abordou os direitos dos consumidores nas compras on-line, destacando a importância do chamado “direito de arrependimento”. Segundo Glauce, essa garantia permite ao comprador desistir da compra em até sete dias após o recebimento do produto ou assinatura do contrato, sem necessidade de justificativa.

“A compra presencial nos dá a possibilidade de testar o produto, verificar cor, modelo, tamanho, enquanto que na compra on-line isso não acontece. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor garante esse prazo de desistência, um direito que não existe na compra presencial”, explicou a advogada.

