TRE empossa Mesa Diretora para o exercício 2025/2026

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), nesta segunda-feira (31), deu posse à Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A solenidade teve início às 9h, na Sala de Sessões do edifício-sede do TRE-PB, localizado na Avenida Princesa Isabel, nº 204, bairro Tambiá, em João Pessoa/PB.

Inicialmente, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos tomou posse no cargo de juiz membro da Corte Eleitoral da Paraíba, na classe Desembargador.

Após prestar compromisso, prometendo desempenhar bem e fielmente os deveres inerentes ao cargo, o desembargador assinou o termo de posse e saudou todos os membros da Corte, seus amigos, colegas da magistratura e, por fim, sua família, que estava presente.

Em seguida, foram empossados os desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos nos cargos de presidente, e vice-presidente e corregedor do TRE-PB, respectivamente. A escolha ocorreu na 22ª Sessão Ordinária e contou com a presença de todos os membros da Corte.

A sessão que definiu os novos dirigentes para o biênio 2025/2026 foi secretariada pela diretora-geral Alexandra Maria Soares Cordeiro. O evento contou com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de magistrados, servidores e familiares dos empossados.

O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos foi escolhido pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por aclamação, para compor o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) como membro efetivo, na sessão realizada em 5 de fevereiro de 2025. Ele assume a vaga da desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, cujo biênio se encerrou em 28 de março de 2025.