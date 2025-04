Padre Ibiapina é reconhecido como Venerável pelo Papa Francisco

O Papa Francisco publicou nesta segunda-feira (31) um decreto que reconhece as virtudes heroicas do Servo de Deus José Antônio Maria Ibiapina, sacerdote brasileiro do século XIX, tornando-o oficialmente venerável.

Padre Ibiapina, conhecido como o “Apóstolo da Caridade”, dedicou sua vida à evangelização e à assistência aos mais necessitados, deixando um legado marcante no Nordeste brasileiro.

Seu reconhecimento como venerável é um passo importante rumo à beatificação.

*com informações da TV Cabo Branco