Vice-governador participa do Festival Zabé da Loca e ExpoSumé

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve no Cariri paraibano neste sábado (29) para cumprir uma agenda voltada ao fortalecimento da cultura e da economia regional.

Em Monteiro, Lucas participou do 14º Festival de Cultura Popular Zabé da Loca, que celebra as tradições culturais do Cariri e reforça a identidade local. Já em Sumé, o vice-governador visitou a ExpoSumé, uma das principais feiras agropecuárias da região, que impulsiona a caprinovinocultura e fomenta o desenvolvimento do setor produtivo.

Nesta edição, o Festival Zabé da Loca homenageou o poeta Zé de Cazuza. O evento é um dos mais tradicionais do Cariri e inclui apresentações de coco de roda, mazurca, pife e outras manifestações culturais.

Já em Sumé, a feira abriu o calendário agropecuário do Cariri, promovendo a caprinovinocultura local por meio de palestras, oficinas, concurso de animais e shows.

“O Cariri paraibano é um berço de cultura e tradição, e o Governo do Estado tem um compromisso com a valorização dessa identidade. Ao mesmo tempo, investimos no crescimento econômico regional, seja por meio da cultura ou do agronegócio. O Festival Zabé da Loca e a ExpoSumé são exemplos da riqueza e do potencial que essa região tem para oferecer e estamos aqui para apoiar o empreendedorismo da nossa gente e a inovação”, afirmou o vice-governador Lucas Ribeiro.

A prefeita de Monteiro, Ana Paula Morato, destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o município, enfatizando o impacto positivo dos investimentos na cidade.

“A presença do vice-governador reforça o compromisso do governo com nossa cidade. Temos recebido obras estruturantes e apoio a eventos como o Festival Zabé da Loca, que mantêm viva nossa cultura e movimentam nossa economia. Agradecemos ao Governo do Estado por essa parceria essencial”, declarou a gestora.

Em Sumé, o prefeito Manezinho Lourenço ressaltou a relevância da feira para o setor agropecuário.

“A ExpoSumé é um evento que fortalece a cadeia produtiva da caprinovinocultura e gera oportunidades para nossos produtores. Somos um dos principais polos da caprinocultura leiteira no Brasil e o apoio do Governo do Estado é fundamental para impulsionar esse setor e garantir avanços para nossa região”, afirmou o prefeito.