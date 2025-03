Podcast: saiba como prevenir a compactação do solo

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros abordou a importância de prevenir a compactação do solo, um problema que afeta diretamente a produtividade agrícola.

Ele destacou que a compactação prejudica o crescimento das raízes, retenção de água e distribuição de nutrientes, além de aumentar o risco de erosão.

Entre as principais causas estão o uso inadequado de máquinas agrícolas, o excesso de animais na mesma área e a exposição do solo sem cobertura vegetal.

Para evitar esse problema, Fábio recomendou uso correto de máquinas, rotação de culturas, adubação verde, uso de matéria orgânica e manutenção da umidade do solo.

Ele também alertou que a descompactação com equipamentos específicos pode ser um processo caro, reforçando que a prevenção é sempre a melhor alternativa para os agricultores.

Ouça o podcast abaixo