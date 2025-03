Podcast: Empaer promove evento voltado para as mulheres

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, Valberlene de Almeida Soares Bezerra, extensionista social da Empaer, fez uma avaliação do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Empaer.

Ela destacou o sucesso do evento, que teve como tema “A menina de ontem, a mulher de hoje” e foi uma oportunidade de dar visibilidade à mulher do campo, muitas vezes invisibilizada na sociedade. A programação incluiu serviços de saúde, palestras sobre empreendedorismo e direitos das mulheres, além de exposições de trabalho artesanal.

O evento contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, entre mulheres agricultoras, prestadoras de serviços e apoio de homens, como os da banda de música e da corporação militar. Valberlene também comentou sobre a assinatura de um projeto Pronaf para fortalecer a agricultura nos assentamentos e reforçou a importância de as mulheres se organizarem em grupos e associações para fortalecer seu empoderamento.

Ela enfatizou que as políticas públicas estão chegando aos assentamentos e que a equidade no tratamento das mulheres, levando em conta suas necessidades específicas, é fundamental para garantir seus direitos.

Ouça o podcast