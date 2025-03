Transporte de transformador de 250 toneladas será retomado na segunda

O transporte do transformador de 250 toneladas, que está em Soledade, será retomado na segunda-feira (31) pela rodovia PB-117.

O equipamento está sendo transferido para uma carreta-prancha adequada para as rodovias estaduais e seguirá até Nova Palmeira, com apoio do DER-PB e forças de segurança.

A conclusão do transporte está prevista para ocorrer durante o dia, com interdições temporárias de trechos.

O transformador fará parte do Parque Eólico Serra da Palmeira, que terá capacidade de abastecer até 1,7 milhão de pessoas.

*com informações do g1pb