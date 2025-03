Prefeitura de João Pessoa discute regulamentação de projeto voltado para taxistas

Discutir as diretrizes de regulamentação do programa ‘Táxi Turismo’ em João Pessoa. Este foi o principal objetivo de uma reunião com representantes da Secretaria de Turismo (Setur) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), nesta quinta-feira (27). A iniciativa quer aprimorar a experiência dos visitantes e fortalecer o turismo local, garantindo um serviço seguro, qualificado e regulamentado.

Durante o encontro, o secretário de Turismo da Capital, Vitor Hugo, enfatizou a importância do programa para a cidade, que está em crescimento no número de moradores e visitantes. “Estamos empenhados em oferecer uma experiência turística diferenciada. O Táxi Turismo não só facilita o deslocamento dos visitantes, como também valoriza nosso patrimônio cultural, impulsionando o turismo em João Pessoa”, disse.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou a importância dessa parceria entre a Semob-JP e a Setur-JP. “Nós da Semob-JP recebemos com muita satisfação essa parceria com a Secretaria de Turismo da Capital. Vamos trabalhar em conjunto para que esse projeto seja executado da melhor forma possível em nossa cidade, que hoje é uma referência nacional no turismo”, relatou.

A iniciativa visa transformar o serviço de táxi em uma ferramenta de promoção turística, unindo mobilidade urbana e informação sobre os atrativos da cidade. A regulamentação prevê a capacitação dos motoristas, que poderão atuar como guias turísticos, proporcionando um atendimento mais completo e seguro aos visitantes.