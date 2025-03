Governador destaca avanços da Educação da Paraíba

O governador João Azevêdo participou, na manhã desta quinta-feira (27), no Oceana Atlântico Hotel da Orla de João Pessoa, da abertura da I Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed).

Na oportunidade, o gestor destacou diversos programas que têm fortalecido a política pública de Educação no Estado.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o esforço do governo para garantir um ensino de qualidade para que os alunos possam realizar seus sonhos por meio do aprendizado.

“A educação é a política capaz de transformar vidas. Nós fazemos um governo municipalista, celebramos convênios com todos os municípios, estamos construindo creches em 213 cidades e implantamos programas importantes como o Primeira Chance, que oferece estágios para os estudantes concluintes do Ensino Médio, o Passe Livre Estudantil, o Conexão Mundo e o que nós queremos é uma educação pública de qualidade”, frisou.

O secretário da Educação, Wilson Filho, destacou a importância do encontro com os secretários de todo o país para a troca de experiências.

“Nós vamos apresentar o que a Paraíba tem feito de diferente em vários aspectos, somos destaque na educação integral, na aprovação do Enem, no ensino profissionalizante e eventos como esse são importantes para o compartilhamento de ideias e a Paraíba se destaca pelas nossas ações”, sustentou.

O presidente do Consed, José Macedo Sobral, afirmou que o encontro representa a união de esforços para discutir propostas para implementação de políticas educacionais no Brasil. “Nós teremos a oportunidade de discutir cuidados específicos na área, além do piso do magistério, alfabetização, Enem. Também temos a necessidade de fazer uma aproximação com o Congresso Nacional porque diversos projetos que lá tramitam precisam de ouvir os secretários do país”, comentou.

O presidente em exercício da Câmara Federal, deputado federal Altineu Côrtes, evidenciou a importância do encontro para debater a oferta de uma educação de qualidade para os estudantes brasileiros. “Aqui está se discutindo o futuro do Brasil, os nossos alunos precisam de oportunidades e estamos à disposição na Câmara dos Deputados. Eu também parabenizo o governador João Azevêdo pela sua gestão porque precisamos reconhecer o bom trabalho que está sendo feito na Paraíba”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, também enalteceu a eficiência da gestão estadual. “O governador João Azevêdo tem elevado o patamar da Paraíba, sendo referência de gestão para o Nordeste e para o Brasil e hoje temos a oportunidade de contribuir com discussões para a melhoria da educação do povo porque só ela é capaz de transformar vidas e realidades e vencer desafios”, falou.

Também estiveram presentes o deputado federal Wilson Santiago; o secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino-SASE/MEC, Armando Amorim Simões; e o diretor de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas-FGV-DGPE, José Henrique Paim.

A I Reunião do Consed segue até esta sexta-feira (28) e irá discutir temas como Política Nacional do Ensino Médio, Diretrizes Operacionais da Escola de Jovens e Adultos (EJA), Gestão para Aprendizagem, Visão das redes estaduais da política nacional do Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e Avaliação dos Itinerários Técnicos.