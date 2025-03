Prefeitura de Campina Grande promove formação para professores; saiba os objetivos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenação de Educação Patrimonial (COEP) e a Coordenação de Educação para as Relações Étnico-Raciais (CEER), da Secretaria de Educação, realiza, no próximo dia 5 de abril, uma formação voltada para professores de História, Geografia, Arte e Filosofia, da rede municipal de ensino.

O evento, intitulado “Memória, Território e Identidade: Educação Patrimonial e Relações Étnico-Raciais em Comunidades Quilombolas”, acontece na Escola Municipal Maria Salomé, localizada em Campo de Angola, São José da Mata, das 8h às 11h.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/d/11rWncBkwq9DwR0tIoayhAyEm4aih96Fkoqh877RqyMg/edit

Com o intuito de promover o reconhecimento e a valorização das comunidades quilombolas, o evento oferecerá aos educadores uma abordagem prática e teórica sobre o patrimônio cultural e as relações étnico-raciais. Durante a formação, os participantes terão a oportunidade de se aprofundar nas histórias e nas práticas culturais das comunidades quilombolas, por meio de palestras, atividades culturais e um passeio etnográfico pelo território remanescente do quilombo de Campo de Angola.

A programação do evento inclui a participação de especialistas renomados, como a professora Cibele Jovem Leal, mestre em História, pela UFCG, que compartilhará sua experiência na coordenação do inventário que reconheceu a comunidade negra de Santa Rosa, como quilombo; e o professor José Edson da Costa Barbosa, especialista em Educação para as Relações Étnico-Raciais pela UFCG, que apresentará sua pesquisa sobre o Campo de Angola, como uma comunidade remanescente de quilombo.

Além das palestras, os educadores terão a oportunidade de conferir uma exposição fotográfica intergeracional, com imagens de mulheres dos quilombos do Grilo, Pedra D’Água e Matias, localizados nos municípios vizinhos de Ingá e Riachão do Bacamarte. A escola também será palco de apresentações culturais, como capoeira, maculelê e a encenação da “Quebra das Correntes”, que simboliza a resistência das comunidades quilombolas.

Giovanna de Aquino, coordenadora de Educação Patrimonial nas Escolas, destacou a importância dessa formação: “Esta é a terceira formação, em campo, realizada pela Seduc, com o apoio da Diretoria Técnico-Pedagógica e da Gerência de Ensino Fundamental. Com esta formação, buscamos proporcionar aos educadores uma compreensão mais profunda sobre as comunidades quilombolas e fortalecer a abordagem de temas relacionados às relações étnico-raciais e ao patrimônio cultural, em sala de aula”, afirmou.

“Ações formativas dessa relevância oportunizam os educadores a vivências práticas nas quais, a partir do conhecimento teórico, serão subsidiados por novos conhecimentos e, dessa forma, o fortalecimento e operacionalização de novas práticas metodológicas no seu fazer nas Unidades Educacionais de nossa Rede Municipal de Ensino”, disse a coordenadora de Educação para as Relações Étnico-Raciais Gracia Núbia Cabral.

Programação Completa:

8h – 9h: Acolhida com café cultural e apresentações artísticas, incluindo o Hino de Campina Grande em ritmo de capoeira e a encenação “Quebra das Correntes”.

9h – 10h: Mesa redonda sobre o tema do encontro, com as palestras de Cibele Jovem Leal e José Edson da Costa Barbosa.

10h – 11h: Passeio etnográfico pelo território da comunidade de Campo de Angola, com a participação dos palestrantes e dos profissionais do Projeto Capoeira nas Escolas.