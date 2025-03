Câmara de João Pessoa realiza sessão especial em alusão ao Dia da Mulher

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta quarta-feira (26), sessão especial em alusão ao dia 08 de março – dia de lutas das mulheres. Na solenidade também foi entregue o Diploma Mulher Cidadã Ednalva Bezerra de Lima a dez mulheres de destaque de João Pessoa, através de propositura dos vereadores Jailma Carvalho (PSB) e Marcos Henriques (PT), autores da sessão especial.

O vereador Marcos Henriques falou sobre a importância de celebrar o dia 08 de março. “A sessão conjunta com a vereadora Jailma Carvalho homenageia mulheres com notável atuação em defesa dos preceitos que nós defendemos, a democracia e a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Esse diploma tem uma simbologia muito grande, sobretudo por carregar o nome de Ednalva Bezerra de Lima, uma companheira que tive o privilégio de conhecer na CUT, sinônimo de muita luta e conquistas para as mulheres. Para mim, entregar esse prêmio a essas companheiras é motivo de muita honra”, afirmou.

A vereadora Jailma Carvalho destacou a importância de celebrar e homenagear as mulheres. “Nós lutamos por uma cidade melhor e essas mulheres, que hoje estão sendo homenageadas, estão na ponta, lutando por igualdade de gênero, políticas públicas para as mulheres. A nossa luta é para ter cada vez mais essas mulheres presentes aqui na Casa, lutando e ocupando seus espaços de fala e de direito. O mês de março é para se falar de políticas para as mulheres, da força e resiliência. A todas elas, toda a minha admiração e respeito, porque para que eu estivesse aqui hoje, teve a luta de muitas mulheres”, reconheceu.

Lídia Moura, secretária estadual da Mulher e Diversidade, disse que cada mulher homenageada inspira e impulsiona, cada uma a seu modo e no lugar em que estão, a construir novos caminhos para que as mulheres possam enfrentar tantas adversidades. “Nesse momento em que o país e o mundo vivenciam tantos retrocessos, uma luta que tem sido constante é a das mulheres. Porque, na hora que se caçam os direitos, são as mulheres as primeiras atingidas, mas na hora das reações, somos nós que vamos construir políticas e fazer a resistência”, colocou.

“Gostaria de render minha homenagem a todas as mulheres agraciadas hoje. Vocês são a prova de que lugar de mulher é onde ela quiser”, pontuou Liana Espínola, promotora do Ministério Público da Paraíba.

Juliana Dantas, secretária-executiva de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, falou da alegria de ver rostos conhecidos de tantas mulheres de luta sendo homenageadas. “O mundo é muito desigual para nós mulheres, precisamos umas das outras para nos levantar e nos erguer”, argumentou.

Participaram ainda da sessão especial Carolina Vieira, presidente do Fórum da Pessoa com Deficiência; Liliana Oliveira, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra; Ana Paula Marques, vice-presidente da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB-PB; Tibério Limeira, secretário de Administração da Paraíba, entre outros.

Homenageadas

Receberam o Diploma Mulher Destaque Ednalva Bezerra de Lima, através da propositura do vereador Marcos Henriques, Aniely Mirtes Soares Alves; Maria de Lourdes Teixeira da Silva; Maria das Dores Delfino de Oliveira; Brena Stefani Meira Acioly de Sousa e Iris de Farias Torres.

Na propositura da vereadora Jailma Carvalho foram homenageadas Maria Déa Limeira Ferreira dos Santos; Ivanilda Matias Gentle; Ivanilda do Patrocínio Miranda; Valquíria Alencar de Sousa e Janete Augusto de Almeida.