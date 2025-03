Com a proximidade da Semana Santa, a Feira Central de Campina Grande já registra um aumento significativo na procura por peixes. O repórter Gabriel Diniz, da rádio Caturité FM, esteve no local para conversar com os comerciantes e entender as expectativas para o período.

Jailson, um dos vendedores da feira, destaca que as vendas já estão aquecidas. “Já tá a todo vapor, viu? O pessoal tá se empenhando”, disse com entusiasmo. Ele também revelou a variedade de peixes disponíveis, com preços que variam entre R$ 15 e R$ 20 o quilo, dependendo da espécie.

Mary Araújo, que há dez anos trabalha no comércio de peixes, explicou que, no momento, está vendendo apenas tilápia, mas que em breve terá peixes de água salgada. “O peixe de água salgada só chega na próxima semana, mas eu trabalho com eles, sim”, afirmou. Sobre os preços, Mary disse que a tilápia está sendo vendida entre R$ 18 e R$ 20 o quilo.

Já o senhor Herculano Alves, com 47 anos de experiência no setor, informou que, por enquanto, a principal oferta na feira é a tilápia. Ele destacou que os preços variam, com tilápias maiores custando cerca de R$ 20 o quilo e as menores saindo por R$ 15.

Sobre o movimento da feira neste período, Herculano percebe um aumento na demanda. “Deu uma aquecida, deu uma melhorada depois que entrou a quaresma. Daqui pra Semana Santa, a procura só aumenta, sempre é assim”, explicou.

Para quem mantém a tradição de consumir peixes durante a quaresma ou deseja garantir um produto fresco para o dia a dia, a Feira Central de Campina Grande segue como uma das principais opções na cidade.

