Projeto Viva Usina lança novo formato

O Viva Usina chega em 2025 com novidades para a cena cultural paraibana. Nesta quarta, 26, artistas, jornalistas e produtores culturais vão conhecer o novo formato do projeto, que será anunciado em coletiva de Imprensa às 9h30, no Café da Usina, na Usina Energisa.

A principal mudança está no formato de seleção de propostas que, neste ano, vai seguir um processo menos rígido e de forma contínua. As inscrições de propostas artísticas já começam a partir desta quarta, 26, e seguem até 31 de julho.

O Viva Usina 2025 é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, em parceria com a Evoé, apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Governo Federal – União e Reconstrução.

“No edital de 2023, priorizamos projetos que apresentassem boas ideias, aliadas à estrutura técnica disponível. Em 2025, nosso chamamento é pautado nas inovadoras ideias artísticas, em sincronia com a criatividade comunicacional que cada projeto tem para chegar ao público”, explica Dina Faria, diretora da Atua Comunicação Criativa, empresa que é responsável por executar o projeto em parceria com o Instituto Energisa.

Como participar da seleção

As inscrições são gratuitas e estão organizadas em três categorias: geral, feirinhas e programação infantil e devem ser feitas, gratuitamente, pelo endereço www.vivausina.com.

Podem participar da seleção artistas individuais, grupos e/ou coletivos, que residem na Paraíba. As linguagens contempladas pelo Viva Usina 2025 são artes cênicas (dança, teatro, circo), cultura popular, artes visuais, artesanato, gastronomia, literatura, música, cinema e artes integradas.

As propostas selecionadas vão integrar o projeto em 2025, que oferece estrutura e cachês para apresentações culturais que ocuparão a Usina Cultural Energisa, em João Pessoa, entre os meses de abril e outubro de 2025. Os inscritos aptos serão também integrados em um banco de dados da cultura, que servirá como base para as atividades do projeto durante o ano.

Mentoria em Redes Sociais

Outra novidade do formato do Viva Usina é a Mentoria em Redes Sociais que será oferecida apenas aos projetos selecionados. A ideia é trabalhar em parceria para construir estratégias de mídias sociais e divulgação para que as propostas culturais alcancem mais pessoas.

“Avançamos neste caminho porque acreditamos que a comunicação tem um papel importante na formação e engajamento do público, o que é fundamental para profissionalizar a cadeia produtiva da cultura”, comenta Dina Faria.

Impacto e histórico do Viva Usina

O projeto Viva Usina é realizado desde 2023, oferecendo uma programação com o propósito de valorizar a cultura paraibana, além de profissionalizar e desenvolver a cadeia produtiva da cultura na Paraíba.

Em 2023 e 2024, o projeto recebeu mais de 700 inscrições e promoveu 200 dias de atividades culturais gratuitas na Usina Energisa. No total, gerou mais de 4.600 empregos diretos e indiretos temporários, com um impacto de R$ 1,6 milhões na economia criativa do estado.

O projeto também atuou diretamente como meio de democratização dos recursos para o setor cultural paraibano, proporcionando cachês dignos para artistas do Litoral ao Sertão que ocuparam a Usina Cultural Energisa com teatro, música, cultura popular, circo, literatura, dança, contação de histórias, performances artísticas, artes visuais, artesanato e gastronomia.

Além disso, o Viva Usina viabilizou a profissionalização de diversos artistas. Muitos dos aprovados nas duas edições tiveram o primeiro contato com elaboração de rider técnico, mapa de palco, recolhimento de direitos autorais (ECAD), cadastro para emissão de notas fiscais, entre outros elementos burocráticos que fazem parte do fazer artístico profissional.