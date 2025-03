IPTU 2025: últimos dias para aproveitar desconto em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Finanças (Sefin) faz uma convocação aos contribuintes do município que ainda não realizaram o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o fim do prazo para quitação do tributo com desconto, que se encerra na próxima segunda-feira, dia 31 de março.

Para quem ainda não emitiu o carnê, a Sefin reforça que tem vários pontos de atendimento para facilitar a vida do cidadão campinense. Além do site oficial da Prefeitura de Campina Grande (www.campinagrande.pb.gov.br), é possível emitir o IPTU na sede da Secretaria, localizada na rua Cazuza Barreto, 113, no bairro Estação Velha. Outra opção é a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), que fica na avenida Severino Bezerra Cabral, 1140, no bairro Catolé.

É possível ainda realizar a emissão do boleto, tirar alguma dúvida e também buscar informações na sala exclusiva que a Sefin está disponibilizando no Partage Shopping. A sala está localizada no Piso Otacílio, em frente ao Empório Alex.

Até a próxima segunda, o contribuinte pode pagar o IPTU com desconto de 10% à vista, mas quem preferir pode pagar o imposto de forma parcelada, em até dez vezes.