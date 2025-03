Desde sua chegada à Campina Grande, a carreta que transporta o transformador com destino ao parque Eólico Serra da Palmeira, na região do Seridó paraibano, está estacionada na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 143,7 da BR 230.

O comboio veicular permanecerá até a terça-feira (25) no local, e o PARAIBAONLINE reuniu as principais informações de interesse público visando os possíveis transtornos, tendo em vista a velocidade média de 7 km/h que se movimenta a carga, para o trânsito na Rainha da Borborema e região.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernandes Neto, a passagem por Campina Grande demandará algumas manobras, principalmente no entroncamento da BR-104 com a BR-230, na saída para Queimadas, já que o viaduto está em obras e tem uma configuração de terreno sem asfalto, exigindo muitos cuidados e até algumas conversões pela contramão.

A operação contará também com o apoio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP). O gerente de transportes da instituição pública, Daniel Araújo, destacou os locais de passagem do comboio e as alternativas que os veículos, principalmente os de pequeno porte, podem fazer para não terem complicações com a passagem.

