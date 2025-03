Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

Pancadas de chuvas localizadas deverão ocorrer nas regiões do Alto Sertão e Sertão do estado entre a tarde e a noite, devido ao calor e a umidade nos altos níveis da atmosfera. Nas regiões do Litoral, Brejo e Agreste, o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e ocorrência de chuvas pontuais e passageiras durante a madrugada e primeiras horas da manhã. No Cariri/Curimataú da Paraíba, tempo estável e parcialmente nublado.

*AESA