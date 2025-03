Presidente do TCE destaca evento “Diálogo Público Paraíba”, em parceria com o TCU

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fábio Nogueira, reforçou a parceria com o TCU no evento “Diálogo Público Paraíba”, que tem o objetivo de buscar soluções para os desafios da administração pública enfrentados pelos municípios.

“Um grande paraibano, que dignifica o nosso Estado com essa escolha, importante para o controle externo, e que amplia as conversas com os jurisdicionados”, disse.

O conselheiro defendeu a política do diálogo com os gestores e explicou que as gestões precisam ter em mente que os órgãos de controle, nessa nova realidade, trabalham para capacitar a gestão pública, estimulando o controle social.

Assista a entrevista completa AQUI!