PMJP segue com inscrições abertas para qualificação no mercado de construção civil

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), por meio da divisão de Economia Solidária, segue com as inscrições abertas, até 31 de março, para cursos de pintor de obras imobiliárias e eletricista de instalações prediais.

O curso, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), oferece 40 vagas e será realizado no período da tarde, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade de conclusão do Ensino Fundamental I e Número de Inscrição Social (NIS). O curso de pintor é para pessoas a partir dos 16 anos e de eletricista a partir dos 18 anos de idade.

As inscrições para os cursos de eletricista e pintor acontecem na Diretoria de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan), que fica no Centro Administrativo Municipal, no bairro de Água Fria. As aulas do curso de eletricista acontecerão na Associação Pan Recreativa, em Mandacaru, na Rua Silvino Santos, s/n e do curso de pintor na Cozinha Comunitária do Taipa, na Rua João Lourenço de Souza, s/n, no Costa e Silva.

As aulas estão programadas para iniciar a partir de 7 de abril. Para mais informações, os interessados devem ligar para o número (83) 3213-5355.