Mancha escura no mar: Amostras de água são coletadas para análise na Paraíba

As secretarias do Meio Ambiente de Cabedelo e João Pessoa, em conjunto com a Guarda Metropolitana e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), realizaram uma fiscalização nesta segunda-feira (24) para investigar uma mancha escura no mar do litoral paraibano.

A amostra da água foi coletada para análise de PH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido, a fim de determinar a origem da mancha. A Sudema também realizou testes para verificar se a substância tem relação com esgoto ou se se trata apenas da coloração natural do mangue.

A mancha foi identificada no dia 17 de março, próxima à foz do Rio Jaguaribe, onde um canal liga o mangue ao oceano. A suspeita inicial é que o rompimento de uma barreira natural devido às chuvas tenha permitido a entrada da água do manguezal no mar.

Até a divulgação dos resultados, os órgãos ambientais recomendam que banhistas evitem a área.

*com informações da TV Cabo Branco