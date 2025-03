Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

Ventos nos altos níveis da atmosfera, favorecem para a formação de nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuvas localizadas nas regiões do Alto Sertão e Sertão do estado no final do dia. Nas regiões do Litoral, Brejo e Agreste, o tempo deverá permanecer parcialmente nublado com ocorrência de chuvas pontuais e passageiras durante a madrugada e primeiras horas da manhã.

* Aesa