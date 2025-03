Morreu na madrugada deste domingo, em João Pessoa, o ex-prefeito de Campina Grande, Luiz Motta Filho. Luiz Motta está sendo velado na Funerária Morada Paz, no bairro de Jaguaribe, das 10h às 14h30 e o sepultamento ocorrerá no cemitério Monte Santo, em Campina Grande, às 17h.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do prefeito Bruno Cunha Lima, emitiu nota de pesar pela morte do ex-prefeito Luiz Motta Filho. Na mesma nota, é informado que Bruno decretou luto oficial de três dias no Município.

Natural de Campina Grande e empresário, Luiz Motta Filho foi nomeado interventor federal e prefeito de Campina Grande, assumindo em julho de 1970 e concluindo em janeiro de 1973.

Luiz Motta iniciou a trajetória profissional ainda jovem, ao lado do pai, no tradicional curtume da cidade, que funcionava na área onde foi construído o Parque da Criança.

Em João Pessoa, para onde se mudou após ter exercido o cargo de prefeito em Campina Grande, fundou a indústria Cigra (Companhia Industrial Gramame).