Ministro da Justiça destaca lançamento da primeira Sala Lilás do Brasil, em João Pessoa

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou nesta sexta-feira (21) da inauguração da primeira Sala Lilás do Brasil pelo Programa Nacional Antes que Aconteça.

O espaço funciona no prédio do Instituto de Polícia Científica (IPC), em João Pessoa, e será destinado ao atendimento de mulheres e meninas em situação de violência de gênero. O ministro esteve ao lado da senadora Daniella Ribeiro, que é a idealizadora do Programa Nacional Antes que Aconteça; do governador João Azevêdo; e de outras autoridades.

Lewandowski enfatizou a importância da Sala Lilás no enfrentamento à violência contra a mulher e ressaltou que a Paraíba será referência para outros estados. Ele também lembrou que a implantação do espaço representa a união entre os Poderes para o avanço de ações em defesa da mulher.

“Essa é uma sala que vai dar um acolhimento amplo, multidisciplinar à mulher que sofra uma violência, que seja agredida de alguma forma, que se sinta ameaçada. Nós teremos delegados de polícia, assistentes sociais, psicólogos — enfim, todos os profissionais para dar ajuda não apenas à mulher que, naquele momento esteja em situação de risco, mas também à criança que eventualmente a acompanhe”, comentou.

