O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou, na noite desta sexta-feira (21), do lançamento da programação oficial do São João de Bananeiras 2025, que será realizado nos dias 13, 14, 20, 21, 22 e 23 de junho. Na ocasião, Lucas reforçou o compromisso do Governo do Estado em fortalecer os eventos juninos pelo Estado, destacando sua importância para movimentar a economia e o turismo local.

“O São João de Bananeiras é um dos eventos mais esperados no calendário junino da Paraíba e representa muito para a nossa economia regional. Nosso compromisso enquanto Governo é garantir que esta festa aconteça com segurança e infraestrutura adequada, fortalecendo a geração de emprego e renda, além de destacar o potencial turístico do Brejo paraibano”, afirmou Lucas Ribeiro.

O vice-governador também elogiou a organização antecipada da festa, ressaltando a importância de uma programação anunciada com antecedência para que moradores e turistas possam se planejar melhor. “Parabenizo a Prefeitura de Bananeiras e a Medow Promo pela organização. Quanto antes divulgamos a programação, mais sucesso garantimos à festa, atraindo pessoas de todo o Brasil para celebrar conosco essa tradição tão especial”, destacou.

O prefeito Matheus Bezerra reforçou a relevância da parceria com o Governo Estadual e destacou o impacto econômico e cultural do São João de Bananeiras. “Essa festa é uma tradição aguardada não só pela população local, mas por turistas de várias partes do país. Temos orgulho em anunciar uma programação diversificada e estruturada, movimentando significativamente a economia regional, com geração de emprego e renda, e fortalecendo ainda mais nossa região”, afirmou o prefeito.

O evento deste ano ocorrerá em um espaço amplo, com mais de 41 mil metros quadrados às margens da rodovia PB-103, entre Bananeiras e Dona Inês. O local contará com estrutura completa para shows, camarotes, estacionamento e uma diversificada praça de alimentação. Na programação, estão previstas atrações nacionais como Zé Neto e Cristiano, Dorgival Dantas e Taty Girl, além de artistas locais.