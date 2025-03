*Vídeo: ParaibaOnline

A revitalização da Feira Central de Campina Grande segue avançando com a execução de um projeto dividido em cinco etapas, garantindo modernização e melhores condições para comerciantes e consumidores. O secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda, detalhou as fases do projeto, que incluem desde a requalificação dos armazéns até a restauração de prédios históricos, como o Cassino Eldorado.

A primeira etapa, já aprovada pela Caixa Econômica Federal e pronta para execução, contempla a construção de novos armazéns. De acordo com o secretário, essa fase não afetará os comerciantes que atualmente trabalham na feira, já que será realizada em uma área atualmente desocupada.

“A primeira etapa, que já está pronta para o prefeito anunciar, trata dos armazéns. Eles vão abrigar lojas, restaurantes populares e até um posto de saúde, criando um grande complexo de serviços para a população”, explicou Túlio Duda.

A segunda etapa do projeto envolve a requalificação do Mercado Central e do Cassino Eldorado. Para isso, foram feitos contatos com a Energisa e a Cagepa, garantindo que as obras possam ser realizadas sem comprometer o funcionamento da região.

“O Mercado Central já teve todos os contatos necessários para que seja elaborado o projeto. O Cassino Eldorado, por ser um prédio tombado, também está sendo analisado pelo Conselho do Patrimônio Histórico antes da execução das obras”, ressaltou o secretário.

Praça Clementino Procópio

Outra intervenção importante será a revitalização da Praça Clementino Procópio, localizada nas proximidades do Cine Capitólio. O projeto já foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (Iphaep) e será executado pela Secretaria de Obras.

“Dividimos o projeto da praça em duas etapas para facilitar a aprovação junto ao Iphaep. Primeiro, foi aprovado o Cine Capitólio, e agora já temos o projeto aprovado para a Praça Clementino, garantindo sua requalificação dentro das normas de preservação do centro histórico da cidade”, explicou Túlio Duda.

Por se tratar de uma área tombada como patrimônio histórico, todas as intervenções precisam ser previamente aprovadas pelo Iphaep, em João Pessoa.

“A região central de Campina Grande possui um rico patrimônio histórico, e qualquer intervenção, seja pública ou privada, precisa passar pelo Iphaep. Nosso objetivo é antecipar essas aprovações para que as obras não sejam interrompidas e a cidade não perca o ritmo do desenvolvimento”, concluiu o secretário.