Daniella Ribeiro destaca inauguração da primeira Sala Lilás: “Momento histórico

Idealizadora do programa “Antes que aconteça”, a senadora Daniella Ribeiro participou da inauguração da primeira Sala Lilás do Brasil nesta sexta-feira (21) em João Pessoa.

O espaço, instalado no Instituto de Medicina Legal da Paraíba (IML-PB), tem como objetivo oferecer acolhimento humanizado e atendimento especializado às mulheres e meninas vítimas de violência, em parceria com o Ministério da Justiça e o Governo do Estado da Paraíba.

Na solenidade, a senadora destacou a importância do programa e do espaço, que é pioneiro no país, e a parceria com os governos federal e estadual.

“Este é um momento histórico para a Paraíba e para o Brasil. Primeiro, agradecer a vinda do ministro Ricardo Lewandowski, o nosso governador João Azevêdo, a parceria tão importante do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também em cooperação conosco — tudo isso se sonhou junto —, e hoje estamos realizando algo inédito: a primeira Sala Lilás no âmbito do Ministério da Justiça, do Programa Antes que Aconteça, um pioneirismo da Paraíba para o país. No Antes que Aconteça, nós temos desde a prevenção ao empreendedorismo feminino, nós precisamos ajudar as mulheres que vivem ciclos de violência e esse trabalho só é possível porque está sendo feito em conjunto”, frisou.

