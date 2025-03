O presidente do Sintab, Franklyn Ikaz, juntamente com o vice, Napoleão Maracajá, mantiveram audiência na manhã desta quinta-feira, 20, com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Dorgival Vilar, com o objetivo apresentar as demandas e propor melhorias nas condições de trabalho dos servidores da Limpeza Urbana de Campina Grande.

Na ocasião, o Franklyn sugeriu ao secretário a construção de uma oficina para a manutenção permanente dos equipamentos de trabalho, assim como um novo fardamento e a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) aos garis. Franklyn também reivindicou o fornecimento de um café da manhã mais nutritivo para os garis, para além do café e pão com manteiga oferecido diariamente.

“O Sintab propôs um café da manhã mais rico em nutrientes, com cuscuz, carne e ovo, por exemplo, para dar energia ao trabalho pesado que executam”, disse Franklyn.

O vice-presidente Napoleão Maracajá aproveitou a oportunidade para sugerir também o fornecimento de uma cesta-básica mensal para os efetivos e demonstrou preocupação com o gari que fica exposto à condições insalubres, recebendo um valor mínimo, que não cobre, sequer, as despesas domésticas.

Ele também propôs ao secretário a criação de políticas públicas orientadas à saúde mental e física do trabalhador, como forma de mitigar os impactos dessa atividade no seu cotidiano.

O secretário Dorgival Vilar ouviu atentamente as demandas apresentadas pelo Sintab e reconheceu a necessidade de avançar com essas pautas. Dorgival garantiu que irá dar encaminhamento a essas demandas nos próximos dias e pretende averiguar de perto as condições de trabalho na Feira Central.