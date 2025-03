Saiba qual o menor preço do gás de cozinha em Campina Grande

Apesar do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba (Sinregás) fazer o anúncio do reajuste do preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha, na última quarta-feira, 19, o Procon de Campina Grande constatou que o menor preço do produto continua por R$ 88,00, na cidade.

Este valor foi encontrado em um ponto de revenda, localizado no bairro Vila Cabral.

Já o preço médio do produto sofreu uma leve alta de 1,89%, passando de R$ 98,58 para R$ 100,44.

Essa variação foi constatada pelo Procon Municipal, durante pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 21.

Os preços foram comparados com o primeiro levantamento feito neste mês, no dia 11 de março. “O consumidor pode optar pelo estabelecimento que oferta o menor preço e forçar a concorrência a baixar os preços”, lembra o coordenador do Procon-CG, Waldeny Santana.

Segundo o Sindicato, essa alta do preço do botijão de gás de cozinha se deve ao aumento da soma dos valores do gás importado, com a alta dos combustíveis e o dissídio coletivo da categoria, que onera a folha de pagamento dos revendedores.

Essa pesquisa especial do Procon-CG, a segunda neste mês de março, reuniu preços dos 18 estabelecimentos comerciais do município, que norteiam o estudo tradicionalmente.

“Nela, o preço médio do produto passou de R$ 98,58 (registrado na pesquisa do dia 11) para R$ 100,44 (na pesquisa do dia 21), o que representa um aumento de R$ 1,86, ou seja, 1,89% aproximadamente.

Nesse último levantamento, dos 18 postos de revenda do botijão de gás de cozinha, em Campina Grande, pelo menos 12 estão com valores que variam de R$ 88,00 até R$ 95,00; enquanto os demais estão praticando valores acima de R$ 100,00.

Confira no link: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/