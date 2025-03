Projeto do VLT avança e será integrado à Estação Nova, afirma secretário

O projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Campina Grande está avançando e será integrado à Estação Nova, que funcionará como um espaço intermodal, conciliando transporte, lazer e desenvolvimento urbano. A informação foi dada pelo secretário executivo de Planejamento da cidade, Túlio Duda, em entrevista à Rádio Caturité FM.

Segundo o secretário, a Estação Nova será um dos grandes marcos urbanísticos da Rainha da Borborema, agregando diversas funcionalidades para a população.

“A Estação Nova vai realizar sonhos e perspectivas para Campina Grande. Será um novo parque, com estação gastronômica, área de ciência e tecnologia e equipamentos de lazer, como ciclovia e pista de caminhada. Além disso, ela será um espaço intermodal, integrando o VLT ao sistema de transporte coletivo da cidade”, explicou Túlio Duda.

O projeto do VLT está em fase de desenvolvimento, com a prefeitura já garantindo sua viabilização. O novo modal utilizará a linha férrea existente, conectando desde a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) até o Complexo Aluízio Campos.

“O prefeito já garantiu o desenvolvimento do projeto do VLT, e a Estação Nova vai integrar esse sistema através da linha férrea já existente, permitindo a conexão do VLT ao sistema de ônibus, que também será reestruturado dentro de uma nova estratégia de transporte coletivo”, afirmou o secretário.

Outro ponto destacado por Túlio Duda é a modernização das estações do VLT, que serão planejadas para oferecer conforto e funcionalidade aos usuários.

“A Secretaria de Planejamento elaborou os projetos das estações do VLT. Teremos entre quatro e seis estações modernas, incluindo a Estação Nova e a Estação Velha, que também já está sendo pensada no projeto. Além disso, a revisão do Plano Diretor prevê um incentivo ao adensamento populacional ao longo das margens da linha férrea, para que o VLT tenha uma base sólida de passageiros”, acrescentou.

O secretário ressaltou ainda que o planejamento da cidade segue uma visão de longo prazo, projetando o crescimento e o desenvolvimento urbano de Campina Grande pelos próximos 10 a 20 anos.

“A ideia do Multilagos, por exemplo, surgiu na década de 1990 e hoje está sendo concretizada pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Da mesma forma, o VLT está sendo estruturado com base no planejamento estratégico e na revisão do Plano Diretor, garantindo que Campina Grande cresça de forma ordenada e sustentável”, concluiu.