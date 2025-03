*Vídeo: ParaibaOnline

A construção de uma nova barragem em Campina Grande, chamada Açude do Covão, foi destacada pelo secretário executivo de Planejamento da cidade, Túlio Duda, como parte de um projeto estratégico para o município. Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele explicou que a obra integra o projeto Multilagos e tem como principais objetivos a prevenção de alagamentos, a preservação ambiental e a regulação hídrica do Açude Velho.

“O Açude do Covão faz parte de um grande projeto de planejamento que é o projeto Multilagos. Dentre os reservatórios planejados para serem construídos ao redor da cidade, ele é um dos maiores e posso até dizer que é o mais estratégico, pensando em fatores econômicos, ambientais e de risco, principalmente em relação aos alagamentos na região do Rosa Mística e do Ponto de Cem Réis, além do bairro das Nações e do Vale do Jatobá”, afirmou Túlio Duda.

A barragem terá uma área alagável de 25 hectares e capacidade de armazenamento de 2,5 milhões de metros cúbicos de água. De acordo com o secretário, o reservatório será fundamental para evitar enchentes que já afetaram a cidade em anos anteriores, como as registradas em 2008 e 2010, quando barragens na região de Jenipapo colapsaram e a água atingiu áreas da cidade.

Além da questão da drenagem urbana, a barragem terá um papel essencial na revitalização do Açude Velho, um dos principais cartões-postais de Campina Grande. Segundo Túlio Duda, o reservatório permitirá a renovação da água do Açude Velho por meio do Riacho das Piabas, que passa pelo canal em frente à Fiep e deságua no açude.