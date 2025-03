Fundação Pedro Américo divulga nota sobre impasse com a PMCG

No final da noite de quarta-feira, a Fundação Pedro Américo (mantenedora do Help) divulgou uma extensa Nota contestando o pronunciamento da Secretaria de Saúde de Campina Grande, que negou a existência de uma dívida de R$ 33 milhões da SMS para com o hospital.

A seguir, trechos dessa Nota.

“O montante referido pelo secretário, embora vultoso, não chega à metade do custo do hospital que é de R$ 7.000.000,00 mensais para atender cerca de 90% de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), consoante média totalizada dos últimos 12 meses.

“Estranha-se a negativa, pois, na própria ´notícia de fato´ instaurada perante o Ministério Público, de fácil acesso a qualquer pessoa (…) a assessoria jurídica do eminente secretário assume expressamente o débito e justifica o não pagamento em suposta falta de apresentação de planos de trabalho e outros procedimentos burocráticos.

“Apesar disso, em recente resposta no âmbito do processo existente no MP, o HELP apresenta farta documentação que demonstra a apresentação de todos os planos de trabalho e demais documentos solicitados pela prefeitura, de modo a não restar qualquer desculpa ao ente municipal.

“Em virtude disso, ratifica que deixa a situação nas mãos do Ministério Público para que a desídia do órgão municipal não gere mais prejuízos aos usuários do SUS que precisam dos serviços do nosso hospital, das outras entidades filantrópicas e das demais unidades públicas.

“Se o ente municipal mantiver este comportamento de descompromisso, infelizmente os serviços já abertos terão sua oferta paralisada.

“Acaso se confirme eventual desvirtuamento, é possível que as autoridades envolvidas respondam por improbidade administrativa e, no âmbito criminal, por crimes contra a Administração Pública”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

