*Vídeo: ParaibaOnline

A revitalização do Açude Velho, um dos principais cartões-postais de Campina Grande, está avançando com estudos técnicos para a despoluição e renovação das águas, além de melhorias na infraestrutura ao redor do reservatório. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda, destacou as ações em andamento e os desafios desse projeto complexo.

De acordo com o secretário, a renovação das águas do Açude Velho será possível graças à construção do Açude do Covão, que atuará como reservatório e permitirá o abastecimento contínuo do cartão-postal da cidade.

“Um dos pontos para essa renovação do Açude Velho vem do Açude do Covão. O prefeito Bruno já encaminhou esse projeto para execução, garantindo uma fonte de água para reabastecer e regular o nível do Açude Velho”, explicou Túlio Duda.

Além disso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e da Sesuma, está conduzindo estudos técnicos em parceria com órgãos como a Secob, a UEPB e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). O objetivo é encontrar a melhor forma de tratar o esgoto que hoje é despejado no Açude Velho.

“Hoje, o Açude Velho recebe muito esgoto. Esse é um problema que precisa ser enfrentado e está sendo tratado agora com um estudo técnico detalhado. Precisamos não só impedir esse descarte irregular, mas também criar um sistema contínuo de despoluição e renovação das águas”, afirmou o secretário.

Outro avanço importante foi a aprovação, em João Pessoa, do Conselho de Bens e Patrimônios Históricos, que reconheceu o Parque Evaldo Cruz e toda a área do Açude Velho como patrimônio tombado. Com isso, o projeto de requalificação urbana ao redor do açude já foi aprovado e será colocado em prática assim que os recursos forem captados.

“O prefeito Bruno já está em busca dos recursos para viabilizar a requalificação do Açude Velho, que inclui melhorias nas calçadas, instalação de novos equipamentos e acessibilidade. Sabemos que há diversos pontos ao redor do açude que não são acessíveis, e isso será corrigido nesse projeto”, ressaltou Túlio Duda.

A revitalização do Açude Velho está sendo planejada em três etapas principais: primeiro, o represamento de águas para renovar o reservatório; em seguida, a despoluição e a manutenção da qualidade da água; e, por fim, a requalificação urbana, que trará novas estruturas e melhorias para a população.