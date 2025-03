Vice-governador Lucas Ribeiro cumpre agenda no Vale do Paraíba

O vice-governador Lucas Ribeiro cumpriu agenda, nessa quarta-feira (19), no Vale do Paraíba. Na ocasião, Lucas visitou as obras do novo campo de futebol, da Creche do Programa Primeira Infância e do Centro Especializado em Reabilitação (CER), em Itabaiana, que representam um investimento superior a R$ 11,6 milhões.

Ainda na região, o vice-governador esteve com produtores de camarão, em Salgado de São Félix, e participou da tradicional Festa de São José, em São José dos Ramos.

Em Itabaiana, o vice-governador acompanhou as obras do campo de futebol que está sendo construído às margens da PB-054. O equipamento esportivo, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, conta com um investimento total de R$ 789 mil.

Na sequência, Lucas Ribeiro visitou as obras da Creche da Suburbana, que terá capacidade para atender 50 crianças e está sendo erguida com investimento superior a R$ 1 milhão, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, por meio do Programa Paraíba Primeira Infância.

Já no Conjunto Dr. Aglair da Silva, ainda em Itabaiana, o vice-governador fez uma visita técnica ao terreno onde será construído o Centro Especializado em Reabilitação (CER), um investimento de quase R$ 10 milhões que garantirá atendimento especializado em reabilitação física e intelectual para pessoas com deficiência na região.

“Em cada cidade que visitamos, vemos obras saindo do papel e melhorando a vida das pessoas. Aqui no Vale do Paraíba, não é diferente. São investimentos que geram oportunidades, fortalecem os serviços públicos e chegam diretamente à população”, destacou Lucas Ribeiro.

O prefeito de Itabaiana, Dr. Cláudio Neto, ressaltou a importância das parcerias com o Governo do Estado para o desenvolvimento da cidade.

“Essas obras representam muito para a nossa população. São investimentos que impactam diretamente o dia a dia das pessoas, seja na educação, no esporte ou na saúde. A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para que possamos avançar cada vez mais”, afirmou.

Antes das visitas às obras, Lucas Ribeiro esteve na Fazenda Mirim, em Salgado de São Félix, um dos locais certificados para a produção de camarão no estado. A Paraíba é hoje o terceiro maior produtor de camarão do Brasil, com expectativa de 20 mil toneladas anuais – metade desse volume oriundo do Vale do Paraíba.

Encerrando a agenda na região, o vice-governador participou da Festa de São José, em São José dos Ramos, onde acompanhou a tradicional procissão e a Santa Missa na Praça Noé Rodrigues.