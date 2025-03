TCE-PB realiza primeira Auditoria Coordenada de 2025

Na manhã desta quinta-feira (20), o Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) deu início à primeira operação de Auditoria Coordenada de 2025, com foco na educação infantil.

A ação visa verificar as condições de 103 creches/escolas da rede municipal de ensino, localizadas em 81 municípios do estado. Essas creches atendem a 10.267 crianças de 0 a 3 anos, segundo dados do Censo Escolar de 2023.

A auditoria, que começou às 8h, com a participação de 64 auditores de controle externo e técnicos divididos em 32 equipes com, que realizarão inspeções in loco para avaliar a estrutura escolar, segurança, alimentação e aspectos pedagógicos, entre outros itens. A fiscalização está sendo conduzida de forma simultânea em todas as creches, sem qualquer aviso prévio.

O presidente do TCE-PB, conselheiro Fábio Nogueira, concederá uma entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no Espaço Cidadania Digital do Centro Cultural Ariano Suassuna, sede do TCE-PB, onde apresentará em tempo real os primeiros resultados da operação nas 103 creches municipais.

Cada município selecionado terá uma unidade escolar inspecionada, com exceção de João Pessoa, com 8 creches vistoriadas, Campina Grande (8), Patos (4), Cabedelo (4), Bayeux (2) e Santa Rita (2).

Os dados coletados durante a auditoria serão incorporados a relatórios específicos que serão anexados aos processos de acompanhamento da gestão. As prefeituras com creches fiscalizadas serão notificadas pelo TCE-PB para corrigir eventuais irregularidades e fornecer esclarecimentos detalhados sobre cada caso.

Sugestão de Pauta

Entrevista Coletiva – Às 10h desta quinta-feira (20), o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira, dará uma coletiva no Espaço Cidadania Digital, no Centro Cultural Ariano Suassuna, na sede do TCE-PB, apresentando os primeiros resultados da operação.