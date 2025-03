Reeleita: melhor distribuidora de energia do país é da Paraíba

Pela segunda vez consecutiva, Energisa Paraíba foi eleita a melhor distribuidora de energia do Brasil, na categoria acima de 400 mil consumidores, conforme resultado do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2023 – IASC. A premiação, divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quarta-feira (19), reflete a percepção dos clientes sobre a qualidade do fornecimento, atendimento e confiança na empresa.

O reconhecimento é resultado de uma pesquisa realizada pela Aneel com 29 mil clientes, em 600 municípios, ao longo de cerca de quatro meses. A avaliação considerou atributos essenciais para o setor, como a continuidade e segurança no fornecimento de energia, qualidade do atendimento e a percepção de confiança dos clientes na distribuidora.

Para o diretor-presidente da Energisa Paraíba, Marcio Zidan “ser reconhecido, por dois anos consecutivos, pelos clientes e pelo órgão regulados é motivo de muito orgulho e reforça o nosso compromisso de prestar um serviço cada vez melhor para todos os paraibanos. A Paraíba vem crescendo a disponibilizar uma energia elétrica de qualidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado. Seguiremos firmes no propósito de continuar investindo em melhorias e modernização do sistema elétrico, prestando um serviço de qualidade e cada vez mais eficiente e confiável para nossos clientes”, afirma o presidente.

Em 2025, a Energisa, irá investir aproximadamente R$ 390 milhões, que somados aos demais aportes envolvidos na operação, totalizarão cerca de R$900 milhões injetados na economia do nosso estado. Este ano, os recursos serão direcionados, sobretudo, ao atendimento de novas cargas, para suporte ao crescimento do estado, e estão distribuídos em todas as regiões da Paraíba.

Nos anos anteriores, foram priorizados investimentos em obras de infraestrutura, que agregaram mais robustez ao sistema elétrico da Paraíba. Essas ações visam garantir maior segurança, eficiência e suporte ao crescimento econômico da região atendida.

O Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor é uma das principais referências do setor elétrico e reflete diretamente a percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços prestados. A conquista reforça o compromisso da Energisa Paraíba com a excelência e a melhoria contínua, reafirmando sua missão de levar energia confiável e de qualidade para milhares de consumidores.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante), atualmente representados pela Agric.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 977 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.