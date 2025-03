Podcast ‘Na Cozinha’: aprenda deliciosa receita de pão caseiro

No quadro “Na Cozinha”, do programa “Conexão Caturité”, Aline Diniz, confeiteira e gastróloga, compartilhou uma receita deliciosa de pão caseiro. Confira a descrição completa:

Ingredientes para a pré-mistura:

40 g de farinha de trigo

125 ml de água fervente

Obs: Deixe essa pré-mistura descansando por pelo menos 24 horas.

Ingredientes para a massa de pão:

320 g de farinha de trigo

6 g de sal

4 g de fermento biológico seco (não é o químico, é o específico para pães)

20 g de açúcar refinado

7 g de leite em pó

1 ovo

12 ml de óleo vegetal (óleo de soja, canola, ou o de sua preferência)

7 ml de vinagre (da sua preferência)

75 ml de água

Preparo:

– Mistura dos Ingredientes Secos: Combine a farinha de trigo, sal, fermento biológico seco, açúcar e leite em pó, evitando que o fermento entre em contato com o sal.

– Adicione a Pré-mistura: Incorpore a mistura de farinha e água fervente (que foi deixada descansando por 24 horas) aos ingredientes secos.

– Ingredientes Líquidos: Adicione o ovo, o óleo, o vinagre e a água, misturando bem até incorporar tudo.

– Sovando a Massa: Coloque a massa em uma bancada limpa e untada com farinha. Sove bem a massa por 15 a 20 minutos, pressionando e dobrando até que ela fique lisa e homogênea.

– Descanso da Massa: Após sovar, deixe a massa descansar por 1 hora na geladeira.

– Testar o Ponto da Massa: Após o descanso, verifique se a massa está firme e não rasga. Se rasgar, amasse por mais 5 a 10 minutos. Quando estiver pronta, é hora de formar o pão.

– Formação e Fermentação: Modele a massa no formato desejado (no estilo pão de forma) e coloque na assadeira untada com óleo. Deixe a massa fermentar até dobrar de tamanho (aproximadamente 1 a 1,5 hora).

– Corte e Toque Final: Após o crescimento, faça um pequeno corte no topo do pão e polvilhe farinha por cima para dar um toque especial. Leve ao forno a 180°C por 15 minutos.

– Finalização: Após os 15 minutos, coloque uma pequena quantidade de água no forno para ajudar a criar uma casquinha crocante no pão. Deixe assar por mais 25 minutos a 180°C.

Resfriamento: Retire o pão do forno e deixe esfriar fora da assadeira para não perder a crocância.

Deixe o pão esfriar completamente antes de cortá-lo, para garantir que ele mantenha a textura crocante por fora e macia por dentro.

Ouça o podcast aqui.