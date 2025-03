Nominando Diniz será o relator do processo que analisará indicação de Alanna Galdino

O Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) recebeu na manhã desta quarta-feira (19) a comunicação oficial da Assembleia Legislativa sobre a publicação do decreto legislativo que aprovou a nomeação de Alanna Camilla Santos Galdino Vieira para o cargo de conselheira do TCE-PB.

O conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho será o relator do processo administrativo que verificará o cumprimento dos requisitos constitucionais necessários para posse da indicada ao cargo de conselheira, conforme prevê artigo 46, do Regimento Interno do Tribunal de Contas.